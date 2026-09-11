¿Lluvia o calor para este sábado y domingo? Michelle Adam adelanta cómo estará el tiempo este fin de semana en Santiago La experta en tiempo de Canal 13 entregó detalles de su pronóstico del tiempo. Revisa acá cómo estará el clima este fin de semana en Santiago. 11 Sep, 2026. 17:23 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Se conocieron de una forma inesperada, salieron por semanas y él abrió Tinder frente a ella: ojo a lo que le dijo Christian Farías desafía a quienes lo critican tras su salida de Amerikan Sound: “Ahí deciden si me pifean…» ¿A qué hora empieza la lluvia en Santiago? Michelle Adam detalla el pronóstico de tormentas eléctricas para la Región Metropolitana ¿Lluvia en Santiago o zapateo al sol? El pronóstico definitivo de Alejandro Sepúlveda en Mega para Fiestas Patrias No estarán Karen ni Neme: estos son los tres rostros que asumirían Mucho Gusto ¡Es oficial! Luis Jiménez tomó una esperada decisión luego de polémica infidelidad: muchos esperaban este momento Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado