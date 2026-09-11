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¿Lluvia o calor para este sábado y domingo? Michelle Adam adelanta cómo estará el tiempo este fin de semana en Santiago

La experta en tiempo de Canal 13 entregó detalles de su pronóstico del tiempo. Revisa acá cómo estará el clima este fin de semana en Santiago.

11 Sep, 2026. 17:23 hrs

 

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