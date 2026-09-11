Mauricio Pinilla estaría considerado para nuevo reality y revelan la millonaria cifra que recibiría: es para caerse de espaldas

Mauricio Pinilla podría volver a la televisión, pero esta vez lejos de los programas de talentos. El exfutbolista estaría siendo considerado para participar en un próximo reality show.

La información fue revelada por Nachito Pop en Hay que decirlo, espacio de Canal 13. El periodista aseguró que el comentarista deportivo aparece entre los nombres evaluados para el nuevo proyecto.

“Señoras y señores, tengo información. Mauricio Pinilla estaría muy considerado en un próximo reality show de un canal amigo donde se juntan los ex”, afirmó.

Mauricio Pinilla tendría millonario regreso a la TV

Pero eso no fue todo. El reportero también entregó detalles sobre el supuesto acuerdo económico que tendría el exjugador de Universidad de Chile.

De acuerdo con su versión, Pinilla recibiría una millonaria suma a cambio de permanecer cuatro meses encerrado.

“Él estaría cobrando 250 millones de pesos por cuatro meses de encierro”, sostuvo Nachito Pop.

La cifra generó sorpresa entre los integrantes del programa. El notero, además, explicó cómo funcionaría el pago en caso de que Pinilla abandonara rápidamente la competencia.

“Se paga aunque sea el primer eliminado y se paga mientras todo el programa esté al aire”, aseguró.

La conversación también dio pie a las bromas. Matías Vega lanzó una particular pregunta sobre los posibles participantes que acompañarían al exfutbolista.

“¿Y ese presupuesto es porque va a ir con todas las ex?”, preguntó entre risas.

Sin embargo, la información no quedó solamente en la versión de Nachito Pop. Cecilia Gutiérrez también se refirió al supuesto interés del reality en contar con Pinilla.

La periodista respaldó parte de lo señalado por su compañero de panel.

“Está en lo correcto Nacho, que (Pinilla) estaba muy considerado para el reality, sí”, confirmó.

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