Famoso comediante revela su transformación física: «Soy como un trans, estoy haciendo el cambio. Siempre fui un flaco atrapado en cuerpo de gordo»

Gustavo Becerra habló sobre su salud y el proceso que está llevando adelante para bajar de peso. El comediante conversó con Mauricio Medina, conocido como «El Indio», en el programa «El Overol».

Durante la charla, el integrante de «Detrás del Muro» reveló que es diabético. También explicó que con los años ha aprendido a convivir con la enfermedad y a tomar mayores precauciones.

Gustavo Becerra sorprende al hablar de su salud y su transformación física

«Me he acostumbrado, es que me ha dado miedo situaciones de otros colegas… Le he tomado respeto a la hue…», comentó entre bromas mientras conversaba con Mauricio Medina.

Becerra también detalló los cambios que ha realizado durante los últimos meses. Según explicó, modificó su alimentación y sumó actividad física a su rutina.

«Me estoy cuidando hace tiempo y todo el cuento (…) ayuno intermitente, como proteínas como tú me dijiste y hago ejercicio», señaló.

El comediante incluso se tomó con humor su transformación física. En medio de la conversación, utilizó una particular comparación para describir el cambio que está experimentando.

«Claro, ahora El guatón de la fruta está adelgazando, soy como un trans, estoy haciendo el cambio. Siempre fui un flaco atrapado en cuerpo de gordo», mencionó entre risas.

Finalmente, Becerra aseguró que su forma de moverse siempre ha sido más cercana a la de una persona delgada.

«Siempre me he movido como flaco, perro. Me muevo bien», cerró.

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