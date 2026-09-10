Salma Hayek llega a los 60 y deja la grande con fotos hot en la playa: recibió cientos de elogios

Salma Hayek sorprendió a sus seguidores con una particular sesión fotográfica para celebrar sus 60 años. La actriz mexicana compartió dos postales desde la playa y rápidamente recibió cientos de comentarios en Instagram.

La intérprete publicó las imágenes poco después de cumplir una nueva vuelta al sol. El pasado 2 de septiembre, Hayek celebró sus 60 años y quiso marcar la fecha con un registro que no pasó desapercibido.

«60 y agradecida», escribió junto a las fotografías.

En la primera postal, la actriz aparece recostada sobre la arena. En la segunda, posa de espaldas frente al mar mientras disfruta del paisaje.

La publicación rápidamente comenzó a sumar reacciones entre sus seguidores. Muchos destacaron la apariencia de la actriz y aprovecharon la instancia para felicitarla por su cumpleaños.

«Felicidades a la reina de México»; «¿Salma Hayek tiene 60 años? Vaya, su belleza no ha cambiado nada»; «Esplendorosa. Qué maravilla de foto solo posible con la seguridad que se alcanza sumando años»; «Feliz cumpleaños mi reina»; «Bella ! Me encanta las fotos ! Feliz Cumpleaños! 60 se ven maravillosos en ti !!», fueron algunos de los mensajes que recibió.

Salma Hayek ya había sorprendido con sus fotos

Esta no es la primera vez que Salma Hayek genera comentarios al celebrar su cumpleaños.

En septiembre del año pasado, cuando cumplió 59 años, la actriz también compartió una fotografía en bikini.

En aquella ocasión, Hayek posó con un atuendo rojo y nuevamente llamó la atención de sus seguidores. La imagen generó numerosos comentarios en redes sociales.

Ahora, a sus 60 años, la mexicana volvió a sorprender con una publicación desde la playa. Esta vez, acompañó las fotografías con un breve mensaje de agradecimiento por esta nueva etapa.

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