Este 18 que nadie falte en la mesa: Radio Corazón prepara una playlist especial junto a Coca-Cola Zero Azúcar

Se viene uno de los momentos más esperados del año. Las Fiestas Patrias ya están a la vuelta de la esquina y en Radio Corazón queremos vivirlas como corresponde: juntos, con buena música y alrededor de una mesa.

Porque hay cosas que pueden esperar, juntarnos, no.

Septiembre es una oportunidad para hacer una pausa, reencontrarnos con la familia, compartir con los amigos y disfrutar de esas tradiciones que hacen tan especial al 18.

Y para acompañar esos momentos, Radio Corazón preparó una playlist especial junto a Coca-Cola Zero Azúcar.

La selección reúne canciones ideales para acompañar las celebraciones dieciocheras. Así que prepara la mesa, arma el asado, reúne a los tuyos y dale play.

Porque en estas Fiestas Patrias lo importante es estar presentes. Conversar, reírse, cantar y disfrutar de esos momentos que muchas veces dejamos para después. El resto lo vemos después del 18.

Ahora es momento de juntarse, celebrar y compartir con quienes más queremos.

Así que ya lo sabes: disfruta nuestra playlist dieciochera, brinda con una Coca-Cola Zero Azúcar y vive estas Fiestas Patrias al estilo de Radio Corazón.

Porque este 18 hay una cosa que no puede faltar: Que nadie falte en la mesa.

Concursa para vivir la Fonda de Todos con Coca-Cola Zero Azúcar

Y si quieres llevar la celebración un paso más allá, también puedes participar por una experiencia imperdible junto a Radio Corazón y Coca-Cola Zero Azúcar.

Se trata de la Fonda de Todos, que se realizará este 17 de septiembre y reunirá música en vivo, comida, juegos tradicionales y mucha celebración.

La jornada contará con las presentaciones de Grupo Alma Corazón y Tierra, 3×7 21, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Sinaka y SantaFeria.

Además, podrás compartir con nuestros rostros y disfrutar de una jornada pensada para celebrar como corresponde.

¿Quieres ser parte?

Participa en nuestro concurso y tendrás la oportunidad de vivir esta celebración junto a Radio Corazón y Coca-Cola Zero Azúcar.

Porque hay cosas que pueden esperar, juntarnos no.

Y este 18, que nadie falte en la mesa.

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