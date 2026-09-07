“Ándate a la chuc…”: conocida actriz perdió el control, le quitó el micrófono y encaró a comediante en plena transmisión

Un inesperado momento se tomó la transmisión del react de «Fiebre de Canto», luego de que Daniela Nicolás protagonizara un tenso intercambio con Claudio Michaux.

El episodio ocurrió mientras el comediante conversaba con Mariela Montero, última eliminada del estelar de Chilevisión. En medio de la conversación, Eva Gómez y Nicolás se acercaron para despedir a la cantante.

Fue entonces cuando Michaux comentó entre risas: «Oye, nos encantó tu presentación».

La frase no pasó inadvertida para Daniela Nicolás, quien inmediatamente le preguntó al comediante por qué se estaba riendo.

Michaux intentó aclarar que sus risas no tenían relación con la presentación de Montero. Sin embargo, el momento rápidamente escaló cuando la actriz recordó algunos comentarios que el conductor había realizado anteriormente.

El inesperado descargo de Daniela Nicolás

Nicolás tomó el micrófono y decidió encararlo directamente. «Mira, te voy a decir algo porque no tengo paciencia», comenzó diciendo la actriz.

Luego, visiblemente molesta, apuntó contra el comediante por lo que consideró una falta de respeto hacia quienes participan en el programa.

«¿Sabí lo que es estar estudiando todos los días para una buena presentación para que tú vengas a burlarte? Es una falta de respeto. Ándate a la chucha», lanzó.

Durante el intercambio, ambos forcejearon brevemente por el micrófono. Tras el episodio, Daniela Nicolás se retiró del lugar visiblemente molesta.

Michaux, en tanto, respondió al particular momento utilizando una de sus principales herramientas: el humor.

«Lo dijo en un tiempo perfecto, a diferencia de la canción de hoy», comentó el comediante tras el encontrón.

El registro del episodio fue compartido en Instagram por la cuenta @_.belenantonia, publicación que rápidamente comenzó a generar reacciones entre los usuarios.

Entre los comentarios que recibió el video se podían leer opiniones divididas sobre la actitud de la actriz: «Qué agresiva la mina, se pasó»; «Hay gente que no cacha que es un react»; y «Es que igual aveces se pasa», fueron algunas de las reacciones.

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