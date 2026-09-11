¡Es oficial! Luis Jiménez tomó una esperada decisión luego de polémica infidelidad: muchos esperaban este momento

Luis «Mago» Jiménez finalmente contará su versión sobre una de las polémicas que más ha dado que hablar durante los últimos días.

El exfutbolista será el invitado de este viernes en “Primer Plano”, donde abordará por primera vez en televisión los antecedentes relacionados con su supuesta infidelidad a Gala Caldirola con Coté López.

Chilevisión confirmó la participación del exjugador y adelantó la entrevista como «la versión que faltaba en la historia».

Durante el programa, Jiménez entregará su perspectiva sobre lo ocurrido. Además, se referirá directamente a la relación que mantuvo con Coté López y a los hechos que terminaron instalándolo en el centro de la controversia.

Hasta ahora, el Mago había optado por mantenerse alejado de las entrevistas. Su única intervención pública ocurrió al comienzo del caso, cuando difundió un breve comunicado.

En paralelo, tanto Gala Caldirola como Coté López han entregado sus respectivas versiones en televisión.

Ahora será el turno del exfutbolista de responder las preguntas y abordar públicamente la situación.

«¿Cuál era su relación con Cote López? Luis se sincerará por completo en una de las entrevistas más esperadas», adelantó Chilevisión.

Desde Qatar a “Primer Plano”

Luis «Mago» Jiménez llegará a Chile directamente desde Qatar para participar en el espacio de Chilevisión.

Actualmente, el exfutbolista trabaja en ese país como ayudante técnico de José Luis “Coto” Sierra.

La esperada conversación se emitirá este viernes 11 de septiembre, durante un nuevo capítulo de “Primer Plano”.

El programa comenzará a las 22:30 horas, inmediatamente después de «CHV Noticias», por las pantallas de Chilevisión.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google