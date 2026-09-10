Christian Farías desafía a quienes lo critican tras su salida de Amerikan Sound: “Ahí deciden si me pifean…»

Christian Farías ya comenzó a construir una nueva etapa profesional tras su salida de Amerikan Sound. El cantante conversó con Radio Corazón y abordó las decisiones que tomó para potenciar su carrera como solista.

Uno de los puntos que llamó la atención fue su nuevo nombre artístico: “El Rey del Sound”. Lejos de arrepentirse por el apodo, Farías explicó que existe una estrategia detrás de la elección.

Christian Farías desafía a sus críticos tras su salida de Amerikan Sound

“Conozco el negocio, hay que meter bulla. Si yo me hubiera puesto Cristian Farías Pérez no me pesca nadie… Esto es negocio, llamémosle publicidad. No hay publicidad mala”, señaló.

El cantante también se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales desde que anunció su nuevo proyecto.

Lejos de mostrarse preocupado, aseguró que el hate puede transformarse en una herramienta para generar interés.

“Me encanta el hate… me encanta porque eso me fortalece. Que te ataquen, que digan ‘¿qué te creís?’. Y cuando vayan a ver el show en vivo, ahí deciden si me pifean o me aplauden”, afirmó.

Para Farías, la polémica también responde a la forma en que el público consume este tipo de contenidos. “A la gente le gusta el morbo y a la gente le gusta las cosas no buenas”, comentó.

El artista también abordó su edad y la decisión de comenzar nuevamente después de 27 años vinculado a American Sound.

“No estoy en edad de andar con pequeñeces, no estoy en edad de quedarme callado de nada. No voy a perder nada, solamente voy a ganar”, manifestó.

Con 53 años, Farías aseguró que no pretende limitar sus aspiraciones. “Tengo 53 años y quiero volar, yo no tengo techo”, cerró.

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