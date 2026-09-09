¿Lluvia en Santiago o zapateo al sol? El pronóstico definitivo de Alejandro Sepúlveda en Mega para Fiestas Patrias El meteorólogo de Mega reveló los detalles del clima para Santiago y varias regiones del país entre el 17 y el 20 de septiembre. 09 Sep, 2026. 17:04 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Amerikan Sound prepara su regreso a lo grande y adelanta dos proyectos que prometen sorprender a sus fans ¡Prepara el ventilador! El mes que se vendrá «insoportable» según el último pronóstico de Michelle Adam ¡Por lo menos salvó el costillar! La insólita huida a las 5 AM de una auditora estafada en Tinder: giro de película ¿Se viene la lluvia a Santiago? Revelan qué días caerían las «gotitas» y si tendremos tormentas eléctricas esta semana Rostro de TV que dijo “me voy a cul... a la Faloon” en viral y fue funado rompe el silencio: esta fue su respuesta Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado