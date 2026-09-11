Sinergia lleva la presión cotidiana al absurdo con su nuevo videoclip “Me va a Dar…”

¿Qué pasa cuando la presión del día a día llega al límite? Sinergia tomó esa sensación y la convirtió en una propuesta audiovisual cargada de situaciones surrealistas.

La banda nacional estrenó el videoclip de “Me va a Dar…”, canción que ahora suma imágenes para representar, desde el absurdo, esa tensión que muchas personas acumulan en su rutina.

La historia se desarrolla bajo una particular idea: el ficticio “Ministerio de la Paciencia”. Todo comienza con una olla a presión que hierve sin supervisión dentro de un galpón.

A su alrededor, la normalidad rápidamente comienza a romperse.

Cuatro operarias vestidas de rosado realizan movimientos sincronizados. Mientras tanto, los integrantes de Sinergia aparecen con overoles rojos y estructuras translúcidas sobre sus cabezas, dando vida a una especie de “Pájaro-Totémico”.

El videoclip también juega con objetos fuera de escala, cabezas convertidas en ollas hirviendo y otras situaciones que escapan de cualquier explicación.

Sin embargo, mientras todo esto ocurre, la vida continúa como si nada. El transporte público sigue lleno, los bancos mantienen sus actividades y las personas permanecen concentradas en sus celulares.

La presión llega al límite

El momento más intenso del videoclip ocurre cuando los personajes realizan una marcha circular alrededor de la olla.

La escena coincide con el coro de la canción: “Me va a dar la locura, me va a dar la…”.

En lugar de explicar lo que está ocurriendo, la propuesta deja que las imágenes hablen por sí solas. La presión acumulada aparece como una fuerza que crece hasta quedar a punto de explotar.

El videoclip fue desarrollado bajo la dirección y concepto creativo de Andrés Godoy, mientras que la realización y producción visual estuvo a cargo de Perla Producciones Film.

“Me va a Dar…” ya cuenta con su videoclip disponible desde este 9 de septiembre en las plataformas oficiales de Sinergia.

Y, como sentencia el ficticio Ministerio de la Paciencia que acompaña esta particular propuesta: “Hervir en silencio también es una forma de hervir”.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google