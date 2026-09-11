Revelan denuncia por Ley Karin que habría sido presentada contra popular rostro de TV: «Siempre me ataca de forma pasivo-agresiva»

La polémica que protagonizaron Adriana Barrientos y Javier Fernández en Zona de Estrellas sumó un nuevo antecedente. Durante el tenso intercambio, el peluquero aseguró que existía una denuncia por Ley Karin contra la panelista.

Según explicó Fernández, una extrabajadora de Barrientos la habría acusado de maltrato psicológico antes de dejar su puesto.

Tras conocerse esta información, el programa Sígueme tomó contacto con la mujer, identificada como Belén. Ella confirmó que presentó una denuncia contra la figura televisiva.

“Le puse Ley Karin a la Adriana el día 3 de febrero, pero lo hice directamente en la Dirección del Trabajo, porque en varias ocasiones fui maltratada psicológicamente”, afirmó.

La mujer también cuestionó la forma en que Barrientos se relacionaba con ella durante sus jornadas laborales.

“Siempre me ataca de forma pasivo-agresiva y siempre era muy, pero muy cínica”, añadió.

El conflicto que habría terminado en la denuncia

Belén aseguró que la relación laboral tenía cambios constantes. Según su relato, Barrientos podía mostrarse cercana con ella en algunas ocasiones y distante en otras.

“Había días que me amaba y otros que con suerte me dejaba hacer mi trabajo, días en que me agradecía y en los que hicimos muchas colaboraciones en Instagram, y otros días que con suerte me dejaba tocarle el pelo”, relató.

La situación, afirmó, se volvió cada vez más difícil.

“En el último tiempo era una lucha constante estar con ella, porque es de esas personas que condicionan constantemente el ambiente laboral”, señaló.

De acuerdo con su versión, uno de los últimos conflictos ocurrió después de que Adriana Barrientos le comentara a su jefe que Belén se había negado a peinarla.

La extrabajadora negó esa versión y explicó que el problema se habría originado porque la panelista llegó con el cabello mojado.

“Le mintió a mi jefe diciendo que yo no la quería peinar porque había llegado con el pelo mojado, que se supone que eso no se podía hacer y eso ella lo sabía”, aseguró.

Belén sostuvo que posteriormente su jefe la confrontó por lo ocurrido.

“Fue terrible y a mí no me dijo nada en ese momento. Yo me enteré porque después mi jefe llegó donde estaba yo, acusándome de que yo no la quería peinar cuando nunca fue así”, contó.

Luego, relató qué ocurrió cuando decidió enfrentar a Barrientos por la situación.

“Después de eso, cuando la encaré, se empezó a victimizar diciendo que yo le estaba gritando, que ella era una señora de 40 años y que se sentía mal”, afirmó.

Según Belén, un productor se encontraba presente durante aquel momento y habría presenciado la discusión. La mujer aseguró que este trabajador podía confirmar que, desde su perspectiva, nadie le estaba gritando.

Finalmente, la extrabajadora aseguró que el conflicto generó medidas dentro del programa.

“En su momento igual se tomaron las medidas correspondientes e incluso nos separaron y estuvimos como un mes separadas y también dejé constancia en recursos humanos como en dos oportunidades”, cerró.

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