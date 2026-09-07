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¿Se viene la lluvia a Santiago? Revelan qué días caerían las «gotitas» y si tendremos tormentas eléctricas esta semana

Entérate de cuándo cambia el tiempo en la Región Metropolitana y dónde se concentrará realmente el agua, según el pronóstico de TVN.

07 Sep, 2026. 15:53 hrs

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