¿Se viene la lluvia a Santiago? Revelan qué días caerían las «gotitas» y si tendremos tormentas eléctricas esta semana Entérate de cuándo cambia el tiempo en la Región Metropolitana y dónde se concentrará realmente el agua, según el pronóstico de TVN. 07 Sep, 2026. 15:53 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El Rumpy no lo podía creer: Auditor tenía una familia, descargó una app de citas, su amante quedó embarazada y su decisión destruyó su vida Lluvia en Santiago: Adelantan el pronóstico del clima para las Fiestas Patrias 2026 Terminó de la peor manera: Auditora le confesó al Rumpy que viajó a conocer a su amor virtual, pero encontró algo terrible Lluvia en Santiago: Adelantan chubascos para esta semana en la capital “Ándate a la chuc...”: conocida actriz perdió el control, le quitó el micrófono y encaró a comediante en plena transmisión ¡Panorama dieciochero gratis! Quilicura tendrá música, folclore y grandes artistas este 17 y 18: Amar Azul, Garras de Amor y más Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado