¿A qué hora empieza la lluvia en Santiago? Michelle Adam detalla el pronóstico de tormentas eléctricas para la Región Metropolitana Precipitaciones y truenos afectarán a varias comunas de Santiago. Conoce hasta qué hora durará la tormenta y qué pasará el fin de semana. 10 Sep, 2026. 12:27 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¿Lluvia en Santiago o zapateo al sol? El pronóstico definitivo de Alejandro Sepúlveda en Mega para Fiestas Patrias Amerikan Sound prepara su regreso a lo grande y adelanta dos proyectos que prometen sorprender a sus fans ¡Prepara el ventilador! El mes que se vendrá «insoportable» según el último pronóstico de Michelle Adam ¡Por lo menos salvó el costillar! La insólita huida a las 5 AM de una auditora estafada en Tinder: giro de película Se acabó el misterio: Christian Farías revela por qué renunció a Amerikan Sound “Tiene una mujer que lo agobia”: Vasco Moulian revela íntima conversación con Pinilla y apunta a conocida figura Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado