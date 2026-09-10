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¿A qué hora empieza la lluvia en Santiago? Michelle Adam detalla el pronóstico de tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

Precipitaciones y truenos afectarán a varias comunas de Santiago. Conoce hasta qué hora durará la tormenta y qué pasará el fin de semana.

10 Sep, 2026. 12:27 hrs

 

 

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