Rostro de TV que dijo “me voy a cul… a la Faloon” en viral y fue funado rompe el silencio: esta fue su respuesta

Carlos “Kaoto” Águila decidió referirse públicamente a la polémica que protagonizó en redes sociales. El exchico reality recibió una ola de críticas por un vulgar comentario dirigido a Faloon Larraguibel, actual pareja de su examigo Raimundo Cerda.

Todo comenzó con la viralización de un registro en el que Águila aparece junto a otro hombre. En el video, ambos le envían un particular mensaje a Cerda.

En medio de sus dichos, “Kaoto” también involucró a Faloon, quien fue mencionada de manera explícita y vulgar.

“Cuico cu… te presté ropa todos estos años (…) me voy a cu… a la Faloon”, se escucha decir al exparticipante de Volverías con tu ex? 2 en el registro.

Las declaraciones rápidamente generaron rechazo entre los usuarios de redes sociales. Ante la repercusión que alcanzó el video, Águila decidió entregar sus disculpas.

Kaoto pide disculpas a través de redes sociales

A través de sus redes sociales, Carlos “Kaoto” Águila reconoció que sus palabras fueron una falta de respeto.

“Quiero pedir disculpas públicamente por lo que dije sobre Faloon”, comenzó señalando.

“Fue una falta de respeto y no tiene justificación”, agregó en su mensaje.

El exchico reality también aseguró que su conflicto estaba relacionado directamente con Raimundo Cerda. Por eso, sostuvo que no correspondía involucrar a Larraguibel.

“Mi problema era con Rai y no correspondía involucrarla a ella ni referirme de esa manera”, explicó.

Finalmente, Águila asumió responsabilidad por sus dichos y aseguró que buscará aprender de lo ocurrido.

“Entiendo la molestia que generaron mis palabras y me hago responsable por haberlas dicho”, afirmó.

“Me toca aprender de este error y ser mucho más consciente de ahora en adelante”, cerró.

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