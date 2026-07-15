¡Tras errónea predicción mundialera! Latife Soto se retracta y revela quién sería el ganador de la Copa Mundial: ola de reacciones en redes sociales

Hace algunas semanas, antes de que comenzara la fiebre mundialera, la conocida tarotista nacional Latife Soto lanzó un presagio erróneo.

Cada vez que le consultaban por el ganador de la copa, apuntaba a la selección de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo.

La nueva predicción mundialera de Latife Soto

Eso sí, también advirtió un punto para evitar los comentarios de odio: “Yo me puedo equivocar, pero te lo juro que he estado visualizando hace rato, hace meses que veo a Portugal”, señaló a finales de junio.

Ahora que fue invitada nuevamente a La Hora de Jugar, y con Cristiano Ronaldo fuera de carrera, actualizó su pronóstico ante Francisco “Chapu” Puelles.

“¿Quién va a ser el campeón del mundo según las cartas de la Lati?”, planteó el animador del espacio de las tardes.

“Para mí este examen es como de los que ya son campeones del mundo, de los que ya fueron en el último Mundial”, respondió Soto.

“¿O sea, Argentina?”, preguntó Chapu con notable sorpresa en su rostro.

“A bailar tango felices, che, boludo. De nuevo se llevan la copa”, adelantó la guía espiritual.

“La que dijo que veía a Cristiano levantar la copa”, recordó un usuario de Instagram. “Qué bueno que nunca acierta”, disparó otro. Asimismo, varios hinchas argentinos «anularon la mufa».

También puedes leer en Radio Corazón: «Hacen pactos con el…»: Esta es la impactante versión de Latife Soto sobre la inesperada muerte de celebridades en accidente aéreo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google