Don Carter adelanta «El Gran Chiste 2» con una invitación fiel a su estilo:  «Sobre todo los macaqueros…»

Cada vez queda menos para El Gran Chiste Clásico 2, el espectáculo que reunirá a varias figuras históricas del humor chileno. En la previa del evento, Don Carter conversó en exclusiva con Radio Corazón, donde repasó su trayectoria, adelantó parte de su presentación y se refirió al esperado reencuentro con otros comediantes.

Consultado sobre cómo ha logrado mantenerse vigente en una época donde el humor cambia constantemente, el humorista aseguró que no existe una fórmula.

«Yo creo que no hay un secreto. He tenido la suerte que la gente… creo que soy uno de los pocos bien transversales. Los niños que me vieron antes ahora son viejos y los cabros jóvenes se metieron ahora en mi vida con los chistes. La gente me tiene buena onda, yo creo que eso es más que nada. No es que yo haga algo especial, chistes se han contado toda la vida», respondió.

Un reencuentro con los maestros del humor

En El Gran Chiste Clásico 2, Don Carter compartirá escenario con nombres como Profesor Rossa, Álvaro Salas, Paul Vásquez, Huaso Filomeno y tendrá como animador a Eduardo Fuentes.

«Con el Profe y Álvaro he trabajado muchas veces y ni qué decir de Eduardo Fuentes, que además somos bien amigos. Con el Huaso Filomeno va a ser mi primera vez. Dicen que la primera vez duele, pero no se olvida», comentó, fiel a su estilo.

Respecto a cómo imagina los camarines, recordó una experiencia que vivió durante la celebración de sus 50 años de carrera.

«No sé cómo nos van a distribuir, si cada uno tendrá su camarín. Cuando hice los 50 años de Don Carter en el Caupolicán nos metimos todos en un camarín un minuto y nos cagamos de la risa. Lo pasamos muy bien, además sirve para pasar los nervios», comentó.

Además, sobre su rutina, aseguró que «no sé qué van a hacer mis compañeros. Lo que sé es que voy con un tremendo chiste y sin censura. Ustedes saben que yo soy descuadrado».

Finalmente, el comediante fue consultado sobre qué humorista chileno invitaría a compartir escenario en un eventual El Gran Chiste Clásico 3. Su respuesta fue inmediata. «A mí me gusta mucho el Bombo Fica. Para El Gran Chiste 3, Bombo Fica».

Antes de despedirse, aprovechó de invitar a todos los auditores de Radio Corazón.

«Sobre todo los macaqueros, que son buenos para reírse. En vez de ir a un motel, los calientes, vayan esa noche el viernes y después se van al motel. Están todos invitados», se despidió Don Carter.

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