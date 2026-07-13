Camilo Huerta alza la voz por primera vez tras supuesto encuentro sexual con periodista chileno: Paula Pavic no lo podía creer

Meses después de que un polémico rumor sacudiera a la farándula, Camilo Huerta decidió referirse por primera vez al tema. El ex Yingo abordó la controversia durante un nuevo capítulo de Vecinos al límite, donde conversó con Paula Pavic sobre la situación que lo puso en el centro de la noticia.

La polémica surgió luego de que se filtraran unas imágenes de una supuesta conversación. En ella, se revelaba que José Antonio Neme le habría pagado una suma importante de dinero para tener relaciones sexuales. En su momento, el periodista de Mega negó tajantemente esa versión.

Camilo Huerta rompe el silencio tras rumor que remeció a la TV

Ahora, fue el personal trainer quien entregó su relato. Mientras compartía con Paula Pavic dentro del reality de Canal 13, explicó que todo se originó por un supuesto mensaje de texto que su expareja hizo público.

«Supuestamente me había metido con un periodista, que me había pagado para… y es un hueón conocido», contó Huerta, provocando la inmediata sorpresa de Pavic, quien solo atinó a responder: «No, no».

Luego profundizó en la historia y explicó cuál era el contenido del mensaje que desató el escándalo.

«Un mensaje de texto que yo le escribí supuestamente. ‘Hueón, no sabí lo que pasó, pero pasó y pasó. El hueón me ofreció un par de lucas y pasó y no sé qué’. Y le pongo las iniciales de la persona que es», relató.

Más adelante, aseguró que ese texto daba a entender que había recibido dinero por mantener un encuentro con un periodista.

«Ahí le cuento que me acosté, que un periodista me… por plata», agregó Camilo Huerta, dejando nuevamente impactada a Paula Pavic con su relato.

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