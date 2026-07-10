En las últimas horas, Jordi Castell volvió a remecer la farándula con una llamativa revelación durante una nueva edición del programa de Youtube Seré We…?, espacio que compartió con Julio César Rodríguez y Vasco Moulian.

Mientras conversaban sobre diversos temas, el fotógrafo aseguró que suele enterarse de historias desconocidas sobre figuras de la televisión y lanzó una insinuación sobre dos famosas chilenas.

«Yo no puedo creer que estando en el living de mi casa me entere de cosas sórdidas», partió relatando.

La confesión de Jordi Castell que remece al espectáculo nacional

Luego entregó más detalles sobre la información que dice haber recibido. «Me entero que en Rancagua hay un lugar que se llama Tía Ruth donde hay dos chiquillas que son ultramegafamosas, que nunca se quisieron porque se disputaban el territorio de ellas llegar a hacer su espectáculo ahí, con sus chicas. ¿Me van a decir que no saben eso?», afirmó.

Castell, eso sí, dejó en claro que no revelaría las identidades de las involucradas. «Tú comprenderás que yo no voy a echar al agua a cabras que se ganan la vida trabajando. Para mí la gerenta de una empresa tiene la misma prioridad de una chica que hace comercio sexual. Yo no juzgo», sostuvo.

Enseguida apuntó a la cobertura que, a su juicio, ha hecho la televisión sobre el conflicto entre ambas. «Me hace gracia que la televisión tenga a estas dos cabras enfrentadas y nadie recoja lo sabroso de la historia de ellas dos, de por qué se odian. No lo voy a decir acá porque tú tienes acceso a una de ellas, directo», le dijo a Vasco Moulian.

«Es buena la historia» intervino JC y agregó nuevos antecedentes sobre el supuesto origen de la disputa.

«Es buena la historia porque las cabras llegan a hacer su espectáculo donde la Tía Ruth, se disputan la tarima mientras ellas bailan desnudas, o semidesnudas. Sus chicas entretienen al público. Libre elección, libre creación, ustedes sabrán cómo funciona esto», expresó.

«Mi pregunta es: ¿somos tan hue…? Porque ningún programa de farándula recoge eso y es lo sabroso, encuentro yo. Lo sabroso no es qué nota le pusiste tú o Raquel a la que estaba bailando, mientras la otra la mira con cara de cordero degollado», planteó Castell.

«Como que me irrita ver todos estos programas de farándula donde todos los panelistas se pelean entre ellos de forma supermediocre para tener más pantalla. Cuando en el fondo hay contenido mucho más atractivo como, por ejemplo, estas dos cabras. Podría seguir eternamente», cerró.

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