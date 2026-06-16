«Hacen pactos con el…»: Esta es la impactante versión de Latife Soto sobre la inesperada muerte de celebridades en accidente aéreo

La muerte de Gaspi y Oliver Tree en un accidente de helicóptero ocurrido el pasado domingo en Río de Janeiro continúa generando reacciones en redes sociales. Y es que la inesperada situación ha conmocionado a los fanáticos, y a quienes conocína a los creadores de contenido.

En medio de los mensajes de despedida y las muestras de cariño hacia ambas figuras, Latife Soto quedó involucrada en una controversia por una serie de videos que compartió sobre el caso.

La impactante versión de Latife Soto sobre las inesperadas muertes

La guía espiritual publicó en su cuenta de Instagram distintos registros relacionados con teorías conspirativas sobre el fallecimiento del creador de contenido argentino de 23 años y del artista estadounidense de 32.

Los videos abordaban temas como supuestos pactos, rituales, illuminatis y numerología, contenidos que rápidamente provocaron críticas entre usuarios que siguen a la vidente o que llegaron a su perfil a raíz de la polémica.

Junto al video, Latife Soto escribió: «Esto pasa porque hacen pactos con el poder y así consiguen dinero y fama«.

«Así les cobran ahora por los nuevos tiempos, están cobrando rápido a todos los que pactan en la oscuridad«, agregó la «brujita».

Rápidamente saltaron las alarmas, y los usuarios en redes sociales no perdonaron. De primera, muchos criticaron las declaraciones de la vidente, ante una situación delicada, reciente, y que afecta a muchos de los seguidores de los fallecidos.

Recordemos además, que en la colisión de ambos helicópteros, fallecieron 6 personas, entre ellos, Gaspi y Oliver Tree.

Por aquello, Latife Soto tomó la decisión de borrar los comentarios, y desactivar la opción.

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