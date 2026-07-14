Revelan el millonario monto que deberá pagar Naya Fácil todos los meses tras compra de su lujoso penthouse en Las Condes

La compra del nuevo penthouse de Naya Fácil sigue dando que hablar. Luego de mostrar con orgullo su nuevo hogar ubicado en el exclusivo sector de El Golf, en la comuna de Las Condes, ahora se conocieron los millonarios gastos que deberá asumir para mantener la propiedad.

La influencer compartió la noticia con sus seguidores a través de Instagram, donde recorrió parte del inmueble y expresó la emoción que siente por este importante logro personal.

«¡Mis facilines, este es mi penthouse! ¡Sí, tal cual como lo ven! ¡Aún no creo esta noticia, estoy en shock!», comentó en el registro que rápidamente se viralizó.

En los últimos días, distintos programas ligados al espectáculo señalaron que la vivienda tendría un valor cercano a los $1.700 millones. La propia creadora de contenido explicó que no financió la compra mediante un crédito hipotecario, ya que, según contó, ninguna entidad bancaria se lo otorgó.

Los millonarios gastos que deberá asumir Naya Fácil

Sin embargo, el precio de compra no será el único desembolso que deberá realizar. En el programa Hay que decirlo, de Canal 13, revelaron cuánto costaría mantener el exclusivo departamento.

Según detallaron, Naya Fácil tendrá que pagar alrededor de $1.8 millones mensuales solo por gastos comunes. Ese monto incluirá servicios como la calefacción y la mantención de las áreas comunes del edificio.

A eso se le agregan las contribuciones. La periodista Cecilia Gutiérrez explicó que el pago alcanzaría aproximadamente $4,8 millones cada cuatro meses..

En el programa también entregaron más detalles del inmueble. Indicaron que el penthouse cuenta con tres niveles, una vista privilegiada al Costanera Center y una superficie cercana a los 330 metros cuadrados, de los cuales 295 corresponden al interior del departamento y 35 a la terraza.

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