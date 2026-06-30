¡Alzo la voz! Latife Soto sorprende al predecir la selección que ganaría el Mundial de Fútbol 2026: «Lo vengo viendo hace rato»

La tarotista Latife Soto volvió a llamar la atención con una nueva predicción, esta vez relacionada con el Mundial 2026. Durante su participación en el programa de Youtube Primer Palo, compartió cuál cree que será la selección que se coronará campeona y también repasó algunas de sus advertencias sobre los recientes movimientos sísmicos.

En conversación con Sebastián Esnaola y Jorge Lira, la guía espiritual recordó el «doble terremoto» que afectó a Venezuela y aseguró que ya había anticipado un aumento en la actividad sísmica.

«En domingos anteriores, en el live que tengo con Neme, avisé que se activaba el cinturón de fuego y hubo varios temblores», afirmó.

Luego agregó: «En California, Japón y los de Venezuela. Les venía diciendo y ahora les digo, que tiene que prepararse América Central, México y la falla de San Andrés».

Esta es la selección que levantaría la Copa

Más adelante, la conversación se trasladó al fútbol. Los panelistas le preguntaron directamente si había logrado visualizar al próximo campeón mundial 2026.

La respuesta de Latife sorprendió a todos: «Honestamente, lo dije el año pasado, en noviembre. Casi se me desmayó Joaquín Méndez, porque él es argentino. Pero ahora, hace mucho rato que veo a Portugal, a Ronaldo ganando esa copa», aseguró la tarotista.

«Yo me puedo equivocar, pero lo vengo viendo hace rato, meses, a Portugal. Hay un economista que le achunta a todo, pero yo veo a Portugal. Ya hubo un cambio, porque en el primer partido a Ronaldo no le fue muy bien, pero en el segundo goleó», continuó.

Finalmente, entregó un pronóstico sobre el desenlace del torneo: «Al final va a dar una sorpresa y él se va a retirar con esa copa de fútbol. A Argentina la veo llegando a cuartos; algo pasa ahí. Pero veo a Cristiano llevándose esa copa», cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google