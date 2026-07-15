Pasó en vivo: la inesperada broma de José Antonio Neme a compañera de Mucho Gusto que provocó debate en redes sociales

Una inesperada broma de José Antonio Neme durante la edición del martes de Mucho Gusto terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. El comentario del periodista provocó reacciones divididas entre quienes lo consideraron una talla y quienes lo calificaron como una falta de respeto.

Todo ocurrió cuando el conductor presentó a la periodista Marianne Schmidt, conocida por los televidentes como «La Gringa», encargada de informar las noticias internacionales en el matinal de Mega.

Al ingresar al estudio, la comunicadora lucía un atuendo blanco y negro con estampado animal print. Fue entonces cuando Neme lanzó una broma que repitió en dos ocasiones: «¿Qué? ¿No es la Tigresa del Oriente?».

Luego, volvió a hacer referencia al vestuario y comentó: «Una raya más para la cebra». Karen Doggenweiler intervino de inmediato para corregirlo y le respondió: «Al tigre».

Tras el intercambio, el periodista le bajó el perfil a la situación: «Está bonito, está bonito«, comentó.

No obstante, la escena no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las reacciones que dejó el comentario de José Antonio Neme

La cuenta de Instagram @claudiaossandon publicó un registro del episodio junto al mensaje: «A veces Neme se pasa y de lo simpático que puede caer mal, trata de arreglarla pero ya es tarde…».

La publicación reunió decenas de comentarios de usuarios con opiniones muy distintas. Algunos cuestionaron la actitud del conductor, mientras que otros defendieron que solo se trató de una broma.

Entre las reacciones destacaron mensajes como: «Es tan desubicado y jura que él se viste lindo»; «Siempre Neme quiere ser el florero. Hay que chantarlo de repente»; «La gringa es una profesional que merece respeto. No es la Argandoña»; «No es para tanto»; «Estos dos José y Karen les encanta burlarse de la gente. No me parece la falta de respeto» y «Es una broma claramente….. cómo tan grave».

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