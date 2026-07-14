Le preguntaron a Paul Vásquez si volvería al Festival de Viña: su respuesta ya está dando que hablar en redes sociales

Este año, Paul Vásquez ha sumado importantes hitos a su carrera y dejó claro que todavía tiene desafíos por cumplir. Uno de ellos guarda relación con un importante escenario.

El comediante, reconocido por su icónico personaje de «El Flaco», fue uno de los protagonistas de El Gran Chiste 2, espectáculo que el pasado viernes reunió a varios humoristas en un masivo evento.

Antes de subir al escenario, Vásquez conversó con RadioActiva, donde abordó la posibilidad de volver a presentarse en la Quinta Vergara. Lejos de cerrar esa puerta, aseguró que estaría encantado de regresar.

Paul Vásquez y un regreso al Festival de Viña

Consultado sobre un eventual regreso al Festival de Viña del Mar, el humorista respondió sin dudar.

«Siempre todos los humoristas están dispuestos para Viña, todos. No hay nadie que no esté dispuesto para Viña», comentó.

Luego, destacó el buen momento profesional que atraviesa y sostuvo que sus últimas presentaciones hablan por sí solas.

«Todo lo que hicimos en Olmué, todo lo que estamos haciendo hoy, El Gran Chiste 2, acá en el Movistar. Creo que ya con esto, ¿qué más pruebas necesitas de que estamos disponibles para Viña, para Olmué y para todos los festivales de Chile?».

Paul Vásquez también despejó las dudas sobre un eventual retiro del personaje que lo llevó a la fama. Aunque reconoció que en algún momento lo evaluó, hoy asegura que cambió de opinión gracias al respaldo del público.

«En un momento pensé en retirarme, pero ya con esto, imagínate de Olmué al Movistar es un paso gigante para mí», señaló.

Cabe recordar que el humorista debutó este año en el Festival del Huaso de Olmué, una presentación que incluso hizo pensar que sería la última como «El Flaco». Sin embargo, con sus recientes declaraciones dejó claro que el personaje seguirá vigente y que está listo para enfrentar nuevos escenarios, incluido un eventual regreso al Festival de Viña del Mar.

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