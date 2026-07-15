Revelan que reconocido actor nacional atraviesa un complejo estado de salud: estaría en silla de ruedas y afectado por el abandono

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez dio a conocer este martes nuevos antecedentes sobre el estado de salud del actor Willy Semler. Según reveló en su podcast Bombastic, el intérprete atraviesa un complejo cuadro médico producto de una enfermedad autoinmune que, actualmente, lo mantiene en silla de ruedas.

«Me comentó que él está pasando por una situación de salud super complicada», comenzó diciendo la comunicadora.

Asimismo, reveló que el actor estuvo internado durante un tiempo debido a las complicaciones derivadas de su enfermedad.

«Estuvo internado un tiempo. Tiene una enfermedad que incluso ahora lo tiene en silla de ruedas», afirmó.

La periodista agregó que el actor presenta importantes dificultades de movilidad, las que han afectado tanto sus piernas como sus brazos.

«Tiene dormido desde la rodilla hacia abajo y los brazos también (…) está bien complicado de salud», sostuvo.

Hasta ahora, Willy Semler ni miembros de su entorno han realizado declaraciones públicas para confirmar o entregar más detalles respecto a la información difundida por Cecilia Gutiérrez.

La tristeza que también afectaría a Willy Semler

Además de su delicado estado de salud, la periodista aseguró que el actor estaría viviendo un difícil momento en el plano personal.

Según contó, la pareja de Semler le expresó que el intérprete siente que varios colegas y amigos, con quienes compartió durante años de carrera, se han alejado y no han estado presentes durante este proceso.

«Me dice que se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores y amigos que durante mucho tiempo tuvo, y que ni siquiera lo han llamado para preguntar cómo está», relató Gutiérrez.

De acuerdo con la comunicadora, esa situación tendría un fuerte impacto emocional en el actor e, incluso, sería una preocupación mayor que las dificultades económicas que implica enfrentar su tratamiento.

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