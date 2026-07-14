Michelle Adam alerta por histórico sistema frontal que afectará al país: «Es una locura, no está en mi registro…»

La meteoróloga Michelle Adam manifestó su inquietud por el potente sistema frontal que comenzaría a afectar a gran parte del país desde este jueves 16 de julio y que, según las proyecciones, podría prolongarse durante casi una semana.

En una nueva edición del matinal Tu Día, de Canal 13, la especialista reconoció que las cifras que arrojan los modelos meteorológicos son tan altas que incluso le cuesta asimilarlas.

«A mí de verdad, voy a confesar algo, a mí me da como pudor tener que decir una cantidad tan grande», señaló.

Además, agregó que: «Recuerdo lo del año 2015, cuando hablábamos de 10 a 20 milímetros en la ciudad de Copiapó que ya era algo tremendo. Pero tener que decir hoy día 200 milímetros como que no, como que me cuesta que la lógica lo acepte en mi cabeza».

En esa misma línea, agregó: «O sea decir 200 milímetros es una locura, no está en mi registro, digo cómo van a caer 200».

Michelle Adam explica en qué se basa el pronóstico

La meteoróloga aclaró que la estimación no responde a una proyección apresurada, sino al estudio de diversos modelos meteorológicos y a la experiencia que han dejado los fenómenos registrados en los últimos años.

«Esto es con mucha responsabilidad, esto no es tirar un dato, esto no es decir quién dice más, quién tira más cantidad de milímetros», afirmó.

«Con la experiencia que hemos vivido el año 2023, con las grandes precipitaciones que hemos tenido, por el conocimiento que tenemos hoy día de los ríos atmosféricos. Por la condición del fenómeno del Niño que veníamos anunciando mucho tiempo, por eso que nos atrevemos a dar esta información», explicó.

La experta en tiempo de Canal 13 también reveló que las proyecciones fueron revisadas junto a otros especialistas antes de ser dadas a conocer.

«Esto es con un análisis de muchos modelos, de harta información, de comentarlo incluso con colegas», señaló en el matinal.

Para cerrar, se refirió a la Región de Atacama, enfatizando en que las cifras proyectadas no tienen comparación con registros anteriores.

«Pronosticar 200 milímetros para la región de Atacama es completamente inédito», concluyó.

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