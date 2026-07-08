Así se vivieron los 15 años de la Gran Noche de la Corazón: sorpresas, emoción y un Movistar Arena repleto

La Gran Noche de la Corazón 2026 volvió a confirmar por qué es el evento radial más grande de Chile. En la celebración de sus 15 años, miles de personas llegaron hasta un Movistar Arena completamente sold out para disfrutar de una jornada que mezcló música, humor, emociones y varias sorpresas que marcaron una noche inolvidable.

Una obertura de lujo para celebrar los 15 años

El espectáculo comenzó con una ovacionada obertura, en la que seis grandes voces nacionales compartieron escenario para dar el puntapié inicial a una celebración que rápidamente hizo cantar al público de principio a fin. El clásico «Las Seis» de Joe Vasconcellos resonó en todo el recinto, presagiando lo que sería una noche para la historia.

El primer artista en subir al escenario fue Noche de Brujas. Kanela abrió su presentación con «Ella», la primera canción de la agrupación que sonó en Radio Corazón, en un emotivo guiño a la historia que une al grupo con La Número Uno de Chile. Luego hizo bailar al Movistar Arena con clásicos como «Dime por qué» y sorprendió al bajar del escenario para interpretar «Todo de Ti» junto al público.

Invitados sorpresas y anuncios que marcaron La Gran Noche de la Corazón

La jornada también dejó espacio para historias inspiradoras. Kalina Alkalina, ganadora del concurso Corazón Callejero, cumplió uno de sus grandes sueños al presentarse frente a miles de personas con «Me vas a extrañar» y «Todos me miran», recibiendo una cálida ovación.

Otro de los anuncios que sorprendió al público fue el de Rumpy, quien confirmó el lanzamiento de un libro sobre la historia de El Chacotero Sentimental. Además, dos de los mayores exponentes del freestyle nacional se sumaron al escenario: Metalingüística y elemental improvisaron junto al Rumpy utilizando las míticas frases del confesionario de Chile.

Más tarde llegó uno de los momentos más inesperados de la noche. DJ Rocka hizo estallar al Movistar Arena al invitar a Amerikan Sound, protagonizando un inédito junte entre la guaracha y la cumbia que rápidamente se convirtió en un comentado momento.

A ello se sumó Santaferia, que aprovechó su presentación para realizar un importante anuncio: la banda confirmó que celebrará sus 20 años de trayectoria con su primer concierto en un estadio, el próximo 19 de diciembre en el Estadio Santa Laura.

Emoción y momentos que se volvieron virales

El bloque ranchero también dejó varias postales inolvidables. Alanys Lagos invitó al escenario a su hermana Julieta Lagos, con quien interpretó «La Pizpireta», demostrando que el talento también corre por la familia.

La cantante también compartió escenario con Ignacio Ormazábal, quien al despedirse la sorprendió con un inesperado beso que rápidamente se viralizó en redes sociales y se transformó en el momento más viral de la jornada.

Los invitados especiales continuaron cuando María José Quintanilla apareció por sorpresa durante el show de Los Vásquez para interpretar «Fue difícil» y «No te vayas», regalando uno de los duetos más aplaudidos de la noche.

El humor también dijo presente con Pastor Rocha, quien hizo reír al Movistar Arena con una rutina cargada de anécdotas y su característico estilo.

El éxito de la Gran Noche de la Corazón no solo se vivió en el recinto. La transmisión en vivo por el canal de YouTube de Radio Corazón finalizó con 66 mil reproducciones, alcanzó un peak de 11 mil personas conectadas simultáneamente y, durante las horas posteriores, superó las 200 mil visualizaciones, demostrando el enorme interés por revivir los mejores momentos del espectáculo.

Con un Movistar Arena completamente sold out, una parrilla artística de primer nivel, colaboraciones inéditas, anuncios exclusivos y una masiva audiencia tanto presencial como digital, La Gran Noche de la Corazón 2026 volvió a consolidarse como el espectáculo radial más importante del país, reafirmando por qué, tras 15 años de historia, sigue siendo una de las celebraciones más esperadas por los auditores de Chile.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google