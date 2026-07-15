La cruda confesión que remece a Mega: «Cuando era chico sufrí abuso sexual»

En un reciente capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2, el reality de Mega, Christopher Peral protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa al revelar un episodio que marcó profundamente su infancia.

Todo ocurrió durante una conversación con Kaoto y Raimundo Cerda. Mientras compartían experiencias personales, sus compañeros le preguntaron si era bisexual, lo que dio paso a una sincera reflexión sobre un trauma que había mantenido en silencio durante años.

La profunda reflexión que marcó a ¿Volverías con tu ex? 2

«Cuando era chico yo sufrí abuso sexual, eso fue muy fuerte en un momento porque me sentí sucio, me marcó, no entendía… Me dio después el síndrome de Estocolmo, que es como que me gustó la persona que abusó de mí por momentos, después comprendí que no era normal», relató Christopher.

El participante explicó que durante mucho tiempo cargó con ese dolor debido a las amenazas que recibió por parte de su agresor.

«Hoy recuerdo con mucho dolor esa situación, por eso soy callado, porque me amenazó en algún momento esa persona, diciéndome ‘no le cuentes a nadie’. Yo bloqueé eso. Hoy, más que pena, me siento muy orgulloso porque después de que lo vi, tiempo después, a los 13, me dije ‘yo no puedo sufrir más por esto’, entonces lo dejé ir», expresó.

Christopher también destacó la fortaleza que siente tras haber enfrentado esa experiencia y aseguró que logró salir adelante pese a las dificultades.

«Hoy me siento muy fuerte por eso, porque otras personas se hubieran matado», comentó.

Sus palabras generaron una inmediata reacción entre sus compañeros. Kaoto se acercó para abrazarlo y le manifestó la admiración que siente por la valentía con la que enfrentó un episodio tan complejo de su vida.

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