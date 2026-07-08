Termina un ciclo: se confirma que popular programa de Mega sale de pantalla a semanas de su estreno

Mega anunció un importante cambio en la programación relacionada con su reality «¿Volverías con tu ex? 2». El canal confirmó que «El Juicio de los Ex» dejará de emitirse por la señal abierta tras completar su primera etapa.

El espacio, conducido por Julio César Rodríguez, cerrará este miércoles 8 de julio su ciclo en televisión, poniendo fin a una temporada que alcanzó un total de 10 episodios desde su estreno.

Eso sí, desde la estación aclararon que la decisión no significa el término definitivo del proyecto. La idea es darle continuidad en el futuro, aunque ahora a través de sus plataformas digitales.

El futuro de «El Juicio de los Ex»

Mega explicó que el programa nació con el objetivo de «amplificar, expandir y profundizar» las historias y conflictos que se viven en «¿Volverías con tu ex? 2».

Además de Julio César Rodríguez, el panel estuvo integrado por Oriana Marzoli, el creador de contenido Danilo 21 y el psicólogo Sergio Schilling, quienes analizaron los momentos más comentados del reality.

En cuanto a sus cifras, el canal informó que el espacio promedió 312.677 personas por minuto, mientras que su alcance acumulado llegó a 2.361.815 espectadores. A eso se suman 42.924.606 visualizaciones en las plataformas digitales de Mega.

Tras conocerse la noticia, Danilo 21 reaccionó con humor en sus redes sociales. «Duró menos que El Desestrece», escribió en tono de broma.

Luego aprovechó de agradecer el respaldo que recibió durante esta experiencia. «Gracias a toda la gente que me apoyó en este proyecto. Nunca olvidaré quiénes estuvieron ahí viéndome y enviando amor», expresó el influencer.

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