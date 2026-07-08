Gran Rancherazo Nacional 2026: fechas, artistas confirmados y todo sobre la gran fiesta dieciochera

Septiembre ya comienza a tomar forma con uno de los eventos más esperados de las Fiestas Patrias. El Gran Rancherazo Nacional 2026 volverá a Santiago con una programación histórica que promete reunir a miles de personas durante cuatro jornadas dedicadas a la ranchera, la cumbia y la música popular.

En esta nueva edición, el festival ofrecerá un total de 60 presentaciones en vivo, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del calendario dieciochero y una alternativa para disfrutar en familia o junto a amigos.

El cartel reunirá a reconocidos exponentes de la ranchera y la cumbia, encabezados por Zúmbale Primo, Los Charros de Luchito y Rafael, Los Luceros del Valle y Benja Duarte. También estarán presentes históricos nombres de la música tropical como Los Vikings 5, La Sonora Palacios, Leo Rey, Adrián y los Dados Negros y Agrupación Marilyn.

Además de la música en vivo, el recinto contará con una amplia oferta gastronómica y actividades pensadas para vivir el espíritu de las Fiestas Patrias en un ambiente familiar. Transformando nuevamente al Parque Ciudad Empresarial en uno de los principales puntos de celebración de septiembre.

Fecha, lugar y artistas confirmados para El Gran Rancherazo Nacional 2026

El Gran Rancherazo Nacional 2026 se realizará los días 5 y 6. Además del 12 y 13 de septiembre, en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba. Entre los primeros artistas confirmados destacan Zúmbale Primo, Los Vikings 5, Leo Rey, Agrupación Marilyn, La Sonora Palacios, Los Charros de Luchito y Rafael, Benja Duarte y Los Luceros del Valle.

Las entradas ya se encuentran disponibles y las puedes encontrar a través del sistema tuacceso.

Es importante destacar que los pases para 2 días y 4 días ya se encuentran agotados. En tanto, aún quedan disponibles las entradas por jornada, con valores de $15.000 en preventa 1, $18.000 en preventa 2 y $27.000 para los últimos tickets.

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