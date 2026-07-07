Cantante chileno fue invitado a uno de los programas más famosos de España: llevó indio pícaro de regalo y esta fue la reacción del animador

El cantante chileno Martinwhite protagonizó uno de los momentos más comentados de su paso por La Revuelta, el programa de la Real Televisión Española (RTVE). El artista llegó al espacio junto al colombiano Manuel Turizo para promocionar su nueva colaboración, «La Guaracha», pero fue un inesperado regalo el que terminó robándose la atención.

Antes de despedirse de la entrevista, Martinwhite le entregó al conductor David Broncano un tradicional «indio pícaro», la clásica figura de madera que es muy reconocida en el país. El animador recibió el peculiar regalo con curiosidad y no tardó en revisarlo frente a las cámaras.

El peculiar regalo de Martinwhite en la televisión española

«Esto es algo típico de Chile, no es algo que yo haya inventado», comentó entre risas Martinwhite al presentar el regalo.

Broncano, con algo de intriga, respondió con humor: «¿Esto es típico de Chile? ¿Seguro? Es que ya le veo que él es pícaro. ¿Me voy a llevar una sorpresa? Creo que estamos pensando todos lo mismo, ¿no? Con mucho cariño desde Chile para España, lo que parece ser una escultura tradicional».

Segundos después, el conductor levantó la figura y descubrió el característico mecanismo del «indio pícaro», lo que provocó una ovación del público y las carcajadas tanto de Martinwhite como de Manuel Turizo.

El intérprete colombiano incluso explicó en tono de broma cómo suele utilizarse la figura. «Brother, esto lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando lo tienes aquí (escritorio) y algo te gusta. La gente hace bulla, tú ¡bua! (levanta el indio), porque se te paró, como que te emocionas», dijo entre risas.

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