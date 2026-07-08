«Ella filtró los videos y no filtró uno, filtró dos videos»: La dura acusación de Adriana Barrientos que remece a la TV

Luego de las declaraciones de Nicole «Luli» Moreno en ¿Volverías con tu ex? 2, Adriana Barrientos salió a responder con fuerza y negó la versión entregada por la modelo sobre la filtración de supuestos videos íntimos.

Durante una conversación en el reality de Mega, Moreno aseguró que recibió dos registros de «La Leona» y que, pese al conflicto que existía entre ambas, nunca pensó en difundirlos.

«Me han mandado dos videos de ella. Uno (sin ropa) donde me dijeron ‘fíltralo’, pero yo jamás, independiente del daño que me hizo, jamás haría ese daño», afirmó Luli.

Adriana Barrientos respondió con duras acusaciones

Las palabras de Nicole no pasaron inadvertidas y Adriana Barrientos entregó una versión completamente distinta de los hechos.

«Mentirosa. Ella filtró los videos y no filtró uno, filtró dos videos. Yo tuve que ir a la PDI porque resulta que me lo pidieron, no por mí, porque la verdad es que a mí no me importa, pero me lo pidió la página para la cual yo trabajo que es de Estados Unidos», sostuvo la panelista de Zona de Estrellas.

Luego, aseguró que existió una investigación sobre el origen de la filtración.

«Se hizo un seguimiento y resulta que el teléfono de la Luli tiene conexión directa con el teléfono del jefe de los ‘Care Jarro’, que fue su pololo y que hasta el día de hoy está en Santiago 1 cumpliendo condena», afirmó.

Barrientos también entregó más antecedentes sobre la persona a la que hizo referencia.

«Pololo de toda la vida de Luli. Yo supe de esto cuando estaba en SQP y la Luli manejaba unos autos pero increíbles (…) Él le pasó el video a la Luli, del móvil que ellos tenían dentro de la penitenciaría le pasaron a la Luli (el video)», señaló.

«Unlok quiso poner una demanda contra la Luli por derechos de autor. La empresa desde Estados Unidos iba a demandar y yo les dije que eso fue una vendetta, que no es que esta niña vino a robar contenido, tiene que haber sido una venganza personal», cerró.

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