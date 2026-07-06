Durante una conversación con Radio Corazón, Pastelito y su hijo Agustín Junior entregaron detalles de «Circo Extremo», la nueva propuesta con la que buscan sorprender al público durante estas vacaciones de invierno en Santiago.

El espectáculo, instalado en Avenida Vespucio Norte con Pedro Fontova, a un costado de Mall Plaza Norte, apuesta por una experiencia completamente renovada. La producción incorpora actos de alto impacto, artistas internacionales y un formato pensado para captar la atención de grandes y chicos.

«Nos atrevimos a hacer algo extremo con números que nunca se habían presentado bajo una carpa de circo como son las motos que vuelan», explicó Pastelito, adelantando que el show también incluye lanzadores de cuchillos, el tradicional Globo de la Muerte y el Péndulo de la Muerte.

Por su parte, Agustín Junior explicó que cada temporada representa un nuevo desafío para la industria circense.

«Hoy en día el circo tiene diferentes temporadas. En vacaciones de invierno los niños buscan panorama y necesitamos entretención de primer nivel. Cada año la vara queda más alta».

Además, destacó la participación de artistas provenientes de distintos países, entre ellos una acróbata argentina, la trapecista ecuatoriana Salomé Palma y pilotos de motocross freestyle de Chile y Colombia.

Un espectáculo pensado para la era digital

Uno de los principales desafíos, según Pastelito, ha sido adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de entretención, especialmente entre los más pequeños.

«Hoy la entretención compite con un celular, una computadora o una tablet. El show nuestro es muy dinámico, es como que tú estuvieras viendo un celular en vivo», mencionó.

En esa misma línea, explicó que el ritmo del espectáculo fue diseñado para mantener la atención del público en todo momento. «No hay un acto que dure más de 6 minutos porque si no es complejo para el niño», comentó.

Durante la entrevista también recordaron uno de los hitos más importantes de su carrera: su participación en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, donde obtuvieron el histórico Payaso de Plata.

«Gracias a Dios pudimos traer el primer ‘Payaso de Plata’ para Chile que está en nuestro circo», comentó Pastelito con orgullo, destacando que fueron los primeros payasos chilenos en presentarse sobre esa prestigiosa pista.

Finalmente, ambos extendieron la invitación a disfrutar del espectáculo durante estas vacaciones de invierno y reiteraron su compromiso de mantener viva la tradición circense. Apostando por la innovación y el humor familiar sin perder la esencia que ha acompañado a su familia por generaciones.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Puntoticket.

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