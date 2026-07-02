Caos en «¿Volverías con tu ex? 2»: producción debió intervenir tras fuerte pelea que terminó con dos renuncias

La noche de este jueves se emitirá un nuevo episodio de «¿Volverías con tu ex? 2», el que estará marcado por una de las mayores polémicas de la temporada. Un conflicto entre Claudio Rojas y Luis Mateucci escalará hasta los empujones y terminará con la salida del abogado y Huru Pardo del encierro.

Todo comenzará durante un asado entre los participantes. En medio de una dinámica, los hombres debían responder con quién se casarían, con quién tendrían una noche y a quién nunca presentarían a su familia.

En ese contexto, Claudio Rojas aseguró que se casaría con Yasmín y que pasaría una noche con Estefi Marquis. Sin embargo, la controversia surgió cuando explicó por qué no presentaría a Bárbara Córdoba a sus padres.

«Creo que no es el formato que mis padres les gustaría que yo estuviera. Tiene que ver con un tema de actitud de vida. A ella (su madre) le hubiese gustado una mujer más de casa, no tan desarrollada, tan empresaria. Se cagarían de miedo con una mujer tan empoderada, tan desarrollada. Ella me va a decir ‘Claudio, a Miami, nos vamos a vivir donde yo digo, cómo trabajamos…'».

Sus palabras provocaron una inmediata reacción entre las mujeres del reality. Luis Mateucci también intervino y lanzó una crítica desde el otro lado del grupo: «¡Claro, porque la quiere manejar!».

La discusión que terminó con una doble salida en Volverías con tu ex 2

Los dichos del abogado también molestaron a Huru Pardo, quien sintió que había quedado retratada como una mujer con menos carácter e independencia que Bárbara.

Tras la actividad, Claudio intentó conversar con ella para aclarar la situación, pero la participante rechazó el diálogo. La respuesta desató la molestia del abogado.

«¿Me estás hue…?, ¿me estás hablando en serio? Ya chao, agarro mis maletas y me voy, te digo altiro».

Huru respondió de inmediato: «Manipúlame como quieras».

Rojas replicó: «Yo no manipulo a nadie h…, yo me voy».

Sin embargo, ella insistió en su punto. «Diste a entender que yo hago lo que tú quieres… El argumento que sobre Bárbara diste fue super feo, me dejaste pésimo».

El abogado responsabilizó entonces a Luis Mateucci por el conflicto.

«Le estás comprando todo al Lucho. Acaban de lograr que nos peleáramos, que nos separáramos… Yo no me voy a quedar».

Desde la distancia, el argentino intervino para respaldar a Huru y gritó: «¡Huru, estamos con vos!».

La frase hizo estallar a Claudio Rojas, quien intentó encararlo. Según el adelanto de Mega, no alcanzó a golpearlo, pero sí lo empujó en más de una oportunidad e incluso pateó una puerta en medio de su furia.

Después del incidente, el abogado decidió hacer sus maletas para abandonar el programa. Huru también optó por dejar el encierro y, antes de partir, ambos sostuvieron una última conversación.

«Si tú vas a hacer esos shows y te vas a comportar de esa manera, yo no tengo nada que hacer acá. Ya vi mucho de lo que tenía que ver de ti y no me interesa hacer esto… Esto es todo lo que tú quieres, que yo me vaya y te quedes acá hueb…. Ya me aburrí, después de este show que te mandaste te juro que ya no tengo nada que hacer acá (…) Te amo tanto que lo único que quiero es que estés bien (…) Quieres hacerte la linda, hue… con uno y con otro, me das cero seguridad».

Huru cerró la conversación con una última respuesta: «Córtala de decir que quiero estar con todos, eso suena feo».

Pese al intercambio, ambos pondrán fin a su participación en «¿Volverías con tu ex? 2», convirtiéndose en la dupla que dejará el reality tras este explosivo episodio.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google