Reconocido comediante nacional lanza sorpresiva confesión que nadie esperaba: «El colaless que andas trayendo…»

Marcelo «Coronel» Valverde dejó una de las confesiones más llamativas de su reciente paso por el podcast Mari con Edu, conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. En medio de una divertida, el humorista habló sobre cómo cambió su forma de vestir después de bajar de peso.

Todo surgió cuando los animadores comentaban algunas de las dinámicas de El Sentido del Humor, programa que Valverde comparte con Héctor Romero y Luis Slimming. En ese contexto, le preguntaron cuál de los tres era «el más travesti».

Marcelo «Coronel» Valverde sorprende con inesperada confesión sobre su gusto por la ropa

La respuesta no tardó en llegar y sacó más de una carcajada: «Yo, Marcelo, claramente yo», respondió el comediante.

Sin embargo, enseguida explicó a qué se refería. «Me gusta vestirme en general. Una cosa es usar ropa de mujer y otra cosa es vestirme de mujer», aclaró en medio de la conversación.

Valverde comentó que tras perder peso, comenzó a fijarse en prendas que antes no consideraba: «Yo quería usar, por ejemplo, esas poleras de mujer que tienen las mangas más cortas; esta chaqueta, el polerón, estos calzones», comentó entre bromas.

Eduardo Fuentes aprovechó el momento para seguir el juego y lanzó una talla: «El colaless que andas trayendo».

La conversación continuó cuando el humorista apuntó a la chaqueta que llevaba María Luisa Godoy. «Por ejemplo, esa chaqueta la uso cagado de la risa», afirmó.

La animadora no dudó en responder con humor y le dijo: «Ve si te cabe». Ambos terminaron intercambiando prendas por unos instantes entre risas.

«Marcelo Valverde… cómo ha cambiado», comentó Eduardo Fuentes. luego, le preguntó: «¿Qué dirá la gente de Arica?»

Fiel a su estilo, cerró con otra broma: «No, un asco que le doy a la gente de Arica».

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