«Te voy a sacar la con…»: La violenta pelea en «Volverías con tu Ex? 2» que obligó a producción a intervenir

Después de varias semanas de promoción, el capítulo de este domingo de ¿Volverías con tu ex? 2 finalmente mostró el tenso enfrentamiento entre Luis Mateucci y Raimundo Cerda.

La discusión comenzó en una de las terrazas del encierro, donde varios participantes compartían. En ese contexto, el argentino lanzó una serie de comentarios dirigidos a Raimundo y aseguró que pensaba acercarse a Sofía, ya que él no lo hacía.

Violenta pelea en «Volverías con tu Ex? 2» obligó a producción a intervenir

Ante esto, Rai Cerda respondió: “A mí me dijo que no le gustabas y si se mete contigo va a ser para joderme a mí”.

Lejos de detenerse, Mateucci contestó: “Estoy acostumbrado a que me utilicen, así que si me quieres utilizar, estoy disponible”, dirigiéndose a Sofía.

Sin embargo, el momento que provocó la mayor molestia de Raimundo ocurrió cuando Luis mencionó su relación con Faloon Larraguibel: “¿Te puedo decir algo? La gente sabe. Te voy a dar el consejo número uno del manual de los realities: no te hagas el soltero”.

“Estoy soltero y me quedan sentimientos, ¿ok? No la metas”, respondió el exGran Hermano.

La tensión aumentó rápidamente y ambos continuaron intercambiando palabras. En medio de la discusión, Raimundo le advirtió: “Cuando te agarré afuera te cag… entero”.

“¿A dónde me agarraste afuera?”, replicó el argentino mientras se acercaba. En ese momento quedaron frente a frente.

Luis siguió provocándolo con frases como: “Dale Toro, ese es mi Toro. El anabólico”, mientras Raimundo lo sujetaba con el brazo.

La situación obligó a intervenir a otros participantes, quienes intentaron separarlos. Incluso, integrantes de la producción actuaron para evitar que el conflicto escalara.

Tras la separación, Rai Cerda lanzó una nueva amenaza verbal: “Te voy a sacar la c… afuera”.

Por su parte, Mateucci respondió: “Cuando uno le dice la verdad, reacciona así”.

Posteriormente, Sofía intentó tranquilizar a Raimundo. Sin embargo, mientras pasaba cerca de Luis Mateucci, el ex Gran Hermano volvió a encararlo y le dijo: “Te voy a pegar fuerte”.

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