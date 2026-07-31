Popular rostro de TV confirmó que será mamá por primera vez y remece las redes sociales: «Salió todo al revés»

Cony Capelli sorprendió este jueves al compartir una noticia que emocionó a sus seguidores. La exganadora de realitys y actual panelista de Plan Perfecto anunció que está esperando a su primer hijo.

La influencer confirmó el embarazo a través de un emotivo video publicado en redes sociales. Junto al registro escribió: «Un amor que crece y crece en mi vientre», mensaje que rápidamente se llenó de comentarios de cariño y felicitaciones.

Entre las primeras reacciones destacó la de Diana Bolocco, quien comentó: «¡Qué emoción! ¡Felicitaciones! Seré tía». Por su parte, Diego Urrutia escribió: «Bravo, bravo, ¡felicidades! Qué alegría». A ellos se sumaron otros rostros del espectáculo, que también celebraron esta nueva etapa en la vida de Capelli. Emilia Dides, Pincoya, Claudio Michaux y Princesa Alba también se unieron a los saludos.

Cony Capelli contó cómo vivió sus primeros meses de embarazo

Horas después del anuncio, la comunicadora habló del tema en Plan Perfecto, donde reveló que ya cumple tres meses de gestación y explicó por qué había mantenido la noticia en reserva.

«Yo siempre digo que las cosas más lindas de mi vida las he disfrutado en la intimidad, pero hay cosas que ya no podía seguir ocultando. Tuve náuseas durante la competencia, empecé a vomitar y llegó un punto en que tuve que decirle a la producción. Ellos lo saben hace dos semanas y les tengo que agradecer porque no se filtró», relató la bailarina.

También confesó que junto a su pareja tenían otros planes antes de enterarse del embarazo.

«La verdad es que yo había hablado con mi pololo de comprometernos este año, casarnos el próximo, y teníamos todo un cronograma pauteado porque creo que cuando una pareja se ama se proyecta a futuro, pero la verdad salió todo al revés», comentó entre risas.

Más adelante recordó el momento en que confirmó que sería madre por primera vez. «Cuando me enteré fue chistoso porque le decía a mi pareja: ‘Mira mis pechugas, cómo han crecido’, y como los hombres son medios pavos me decía que estaban igual. Hice un test y salió positivo. Él me quedó mirando con una cara de sorprendido. Para mí fue shockeante porque estaba entrando recién a la competencia», contó.

Finalmente, Cony Capelli reveló que su familia recién se enteró del embarazo con la publicación que hizo en redes sociales. Explicó que, debido a los intensos ensayos de Fiebre de Baile, aún no había tenido la oportunidad de darles la noticia personalmente.

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