«No soy una santa…»: Ex diputada impactó con el look que eligió para asistir al concierto de Rosalía

Durante el último concierto que Rosalía ofreció en el Movistar Arena, como parte de su gira LUX Tour, varios rostros conocidos dijeron presente entre el público. Una de ellas fue la exdiputada Camila Musante, quien llamó la atención por el llamativo outfit que eligió para la ocasión.

A través de su cuenta de Instagram, la también abogada compartió imágenes de su look y acompañó la publicación con una frase inspirada en Reliquia, uno de los temas de la artista española.

«No soy una santa, pero estoy blessed», escribió.

El vestuario destacó por un vestido blanco combinado con detalles negros en los guantes, el cuello y el peinado, una propuesta que, según explicó, buscaba representar el concepto del más reciente trabajo de Rosalía.

En conversación con La Cuarta, Musante contó qué quiso transmitir con esa elección.

«Quise que el outfit encarnara la esencia de su disco LUX. Porque no solo somos luz, sino también sombra. Por eso jugué con el contraste entre el blanco y el negro», explicó.

La confesión que le habría hecho a Rosalía

La exparlamentaria también respondió qué habría dicho si hubiese participado en el tradicional «confesionario», uno de los momentos más comentados del espectáculo de Rosalía.

Su respuesta sorprendió por lo sincera. «He aceptado citas que no me interesaban mucho con fines literarios. No iba detrás del noviazgo, iba detrás de la anécdota», reconoció.

Finalmente, cerró con una disculpa dirigida a quienes alguna vez salieron con ella.

«Aprovecho de disculparme por haber sido una perla artística. A los que salieron conmigo y terminaron siendo un cuento, un capítulo o una canción sin saberlo: perdón», concluyó.

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