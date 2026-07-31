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¿A qué hora es el peak de la lluvia? Allison Göhler advierte por «paquete completo» en Santiago

El sistema frontal ya comenzó en la capital, pero lo más intenso está por venir. Conoce la hora exacta del peak y por qué los expertos hablan de un "paquete completo" de riesgos.

31 Jul, 2026. 14:55 hrs

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