«De 105 a 90 kilos»: Querido rostro de TV impactó a sus seguidores con tremendo cambio físico

Pancho Saavedra sorprendió a sus seguidores al compartir una comparación que refleja el importante cambio que ha experimentado durante los últimos años. El animador mostró dos fotografías y aprovechó la publicación para contar qué hay detrás de su transformación.

En el registro, el rostro de Canal 13 dejó en evidencia la diferencia entre 2023 y 2026, acompañando las imágenes con un dato concreto: “2023: 105 kilos / 2026: 90 kilos”.

Sin embargo, más que centrarse en la cifra, Pancho Saavedra quiso explicar cuáles fueron las decisiones que tomó para llegar a este punto.

Querido rostro de TV impactó a sus seguidores con tremendo cambio físico

El animador contó que hace aproximadamente un año y medio comenzó a modificar algunas de sus costumbres. Entre ellas, dejó el alcohol y empezó a entrenar de manera constante.

“Hace un año y medio dejé el copete, comencé a entrenar, corrí una maratón y me acuesto más temprano”, relató Pancho Saavedra.

De esta forma, su proceso incluyó no solo actividad física, sino también cambios relacionados con el descanso y su rutina diaria. La experiencia, según explicó, le permitió descubrir una forma distinta de disfrutar su vida.

Pancho Saavedra incluso respondió de antemano a las críticas: “Muchos dirán: ‘Qué fome tu vida’. Al contrario, es 1000 veces más entretenida”, afirmó.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios positivos de su entorno y de su seguidores, que aplaudieron el nuevo estilo de vida del animador.

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