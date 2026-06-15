«Estoy tan enamorada…»: Alanys Lagos respondió de una vez por todas lo que todo Chile estaba esperando

Pamela Díaz protagonizó una distendida conversación con la cantante de rancheras Alanys Lagos, quien abordó entre risas su actual situación sentimental y dejó varias dudas sobre su presente amoroso.

Recordemos que los fanáticos han especulado sobre la relación entre la cantante ranchera e Ignacio Ormazábal, con quien se encuentra trabajando en un nuevo álbum, luego de haber sacado la primera parte hace un tiempo.

Alanys Lagos respondió lo que todo Chile estaba esperando

Durante su participación en Sin Editar, programa de Once Stream, la artista de 20 años sorprendió al comentar de manera espontánea: “Estoy tan enamorada”. Sin embargo, inmediatamente se retractó y aseguró que estaba bromeando.

“¡Ah!, mentira… Mentira, mentira, no estoy enamorada… ¡Ah, mentira!”, lanzó entre risas.

Tras ese momento, Alanys Lagos comentó que “uno siempre tiene que estar enamorada”, aunque nuevamente intentó restarle importancia a sus palabras. “Ay, ¡ya, nada es verdad! ¡Basta!”, agregó.

Pamela Díaz no dejó pasar la oportunidad y decidió preguntarle directamente sobre su vida sentimental.

“¿Estás pololeando, amiga?”, consultó la animadora.

“Eeeh… No”, respondió la cantante.

Luego, Pamela Díaz insistió: “Ah, ¿estás saliendo con alguien?”.

Ante la pregunta, Alanys Lagos reaccionó con dudas y respondió: “¿Ah?… ¡Ah! ¡No! No, no, no… Es que siempre igual es bueno dejar en la duda”, dijo entre risas.

Después, la artista aseguró que prefería mantener la reserva sobre ese tema y agregó: “Uno siempre tiene que ser profesional y una profesional nunca está en nada”.

Pamela Díaz se tomó la situación con humor y comentó: “Los artistas no pueden andar con un personaje cuando están en un momento bueno”.

Para cerrar, Alanys Lagos reafirmó su postura y señaló: “Uno siempre tiene que estar centrada”.

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