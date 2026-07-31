Corrida por la Vida 2026: cuándo es, cómo inscribirse y de qué trata la iniciativa solidaria

Corporación Yo Mujer anunció la apertura de las inscripciones para la 17ª Corrida por la Vida, una actividad solidaria que busca reunir a miles de personas en apoyo a quienes enfrentan el cáncer de mama. La iniciativa, que este año estará marcada por el concepto «El poder del acompañamiento», invita a la comunidad a sumarse a una causa que va mucho más allá del deporte.

Cada inscripción permitirá financiar el trabajo que la organización desarrolla durante todo el año, entregando orientación, apoyo psicooncológico, talleres, redes de acompañamiento e información confiable para personas diagnosticadas con cáncer de mama y sus familias.

Cuándo es, dónde y cómo inscribirse

La 17ª Corrida por la Vida se realizará el domingo 25 de octubre en el Parque Bicentenario de Vitacura, en Santiago.

Las inscripciones ya están disponibles a través de PuntoTicket. La jornada contempla recorridos de 3K, 5K y 10K, abiertos a mujeres, hombres, familias, grupos de amigos, organizaciones y empresas.

Una invitación a acompañar a quienes viven el cáncer de mama

Este año, la campaña busca visibilizar que el cáncer de mama no solo implica un tratamiento médico, sino también un proceso que transforma la vida de quienes reciben el diagnóstico y de todo su entorno.

Bajo el llamado «Acompáñame en darle la vuelta», la Corporación busca reforzar la importancia de que ninguna persona enfrente esta experiencia en soledad.

«Muchos conocen la Corrida por la Vida, pero pocos saben todo lo que ocurre después de cruzar la meta. Nuestro trabajo comienza cuando una persona recibe un diagnóstico y continúa a lo largo de todo su recorrido», señaló Edith Salazar, presidenta de Corporación Yo Mujer.

La dirigenta agregó que «lo más importante es que nadie sienta que debe vivir esta experiencia en soledad». Destacando que el acompañamiento también considera a las familias y redes de apoyo, quienes muchas veces requieren orientación para enfrentar este proceso.

La organización espera que esta nueva edición vuelva a reunir a miles de personas en una jornada solidaria. Donde cada paso contribuya a fortalecer una red de apoyo que acompaña gratuitamente a quienes enfrentan el cáncer de mama durante todo el año.

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