La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

Un video protagonizado por Naya Fácil generó una fuerte controversia durante las últimas horas. La influencer quedó en el centro de las críticas luego de que se difundiera un registro en el que aparece conduciendo a una velocidad muy superior a la permitida.

Las imágenes comenzaron a circular el fin de semana. En ellas se ve a la empresaria manejando rumbo al Cajón del Maipo mientras el velocímetro de su camioneta Tesla, avaluada en cerca de 150 millones de pesos, marca 211 km/h. En esa ruta, el límite máximo permitido es de 120 km/h.

El registro fue grabado por uno de sus acompañantes y publicado en Instagram. En medio del trayecto, Naya comenta,: «P… se me va a poner adelante» al notar que un automóvil blanco circulaba a su lado. Instantes después, acelera aún más su vehículo.

Ola de reacciones contra Naya Fácil

Distintos medios y cuentas en redes sociales replicaron rápidamente el video, lo que provocó una ola de reacciones por la peligrosa maniobra

Entre los comentarios más compartidos, una usuaria escribió: «Lo peor es lo distraída que va mirando hacia los lados y hacia atrás».

Otra persona cuestionó duramente la situación: «Bueno, ¿no fue ella la que dijo que moriría luego? El tema es que si está buscando matarse con conductas de riesgo, al menos que no ponga en peligro de muerte a las demás personas».

También hubo quienes recordaron las consecuencias legales de este tipo de conductas. «Andar a 200 km x hora en Chile es motivo de detención policial y ser puesta frente a los tribunales», comentó un usuario.

Las críticas continuaron con mensajes como «Qué irresponsable manejando a esa velocidad», «¿Cuándo le van a quitar la licencia a esta…? Es un peligro» y «Andar a esa velocidad y grabarlo para después publicarlo, estamos muy mal, un pésimo ejemplo».

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