Serán locutores por un día: ¡Karla Melo y «Negro» Medel nos acompañarán en la previa de La Gran Noche de la Corazón 2026!

La Gran Noche de La Corazón ya está a la vuelta de la esquina, y es que solo quedan un par de semanas para ver a tus artistas favoritos en vivo en el Movistar Arena.Recuerda que el evento se realizará el próximo viernes 26 de junio, y aún estás a tiempo de comprar tus entradas.

Además, te tenemos una sorpresa, y es que ese mismo día, el 26 de junio, pero a las 16:00 horas, tendremos dos invitados de lujo para la previa en «La Corazón Toca Doble«.

Karla Melo y «Negro» Medel prenderán la previa de La Gran Noche de la Corazón 2026

En la transmisión de hoy, Chanchiguagui los llamó en vivo, y aceptaron la invitación. A la transmisión de nuestro Giancarlo Santangelo el próximo 26 de junio se sumarán Karla Melo y «Negro» Medel de Tomo Como Rey, quienes serán loctures para la previa de La Gran Noche de La Corazón 2026.

Podrás escuchar al trío para motivar la tarde antes del gran evento en el Movistar Arena, en la 101.3, así como también, por nuestro canal de YouTube Radio Corazón FM, y por la app de Radio Corazón.

Si quieres ver en vivo a Alanys Lagos, Los Vásquez, Noche de Brujas, Santaferia, DJ Rocka y todo el humor del Pastor Rocha, aún estás a tiempo, y es que todavía quedan las últimas entradas para la versión especial de 15 años de La Gran Noche de La Corazón.

Las últimas entradas que quedan para el evento son:

Cancha General: $32.200

Cancha VIP: $41.400

Recuerda que puedes comprar tus entradas a través del sitio web oficial de Punto Ticket.

Por otro lado, la noche contará con sorpresas como es costumbre en el evento, la primera de ellas, se presentará Karina Alkalina, directo desde las calles al Movistar Arena. La cantante fue la ganadora de nuestro concurso «Corazón Callejero«.

Leer también: ¡Karina Alkalina es la gran ganadora de Corazón Callejero!: Se presentará en La Gran Noche de La Corazón en el Movistar Arena

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google