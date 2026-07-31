Fran Maira rompe el silencio y reacciona a los videos filtrados de la golpiza

Durante los últimos días, Fran Maira ha estado en el centro de la controversia tras conocerse una presunta agresión que habría sufrido el pasado domingo. A medida que avanzó la semana, comenzaron a difundirse distintos videos que mostrarían parte de lo ocurrido y que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Hasta ahora, la cantante y exchica reality había optado por guardar silencio. Sin embargo, decidió entregar sus primeras declaraciones en una conversación con el programa Qué te lo digo, de Zona Latina, donde habló con Sergio Rojas, Luis Sandoval y Adriana Barrientos.

Las declaraciones de Fran Maira

Al ser consultada por su estado de salud, Fran Maira reconoció que atraviesa un momento complejo. «No estoy bien, estoy mal. Pero saliendo adelante como siempre», afirmó.

La artista también abordó los registros que circulan en internet y aseguró que, a su juicio, no reflejan lo que realmente ocurrió.

«Están sacados de contexto, porque los cortan, no muestran cuando la niña me pega, cuando él me pega, no muestran nada», sostuvo.

Además, aprovechó la instancia para desmentir los rumores que apuntaban a una supuesta autolesión. Frente a esa versión fue tajante y respondió: «No, absolutamente no».

Por otra parte, Fran Maira contó que actualmente recibe apoyo psicológico y que ha estado rodeada de contención para enfrentar esta situación.

Finalmente, adelantó que en los próximos días entregará una explicación más detallada sobre los hechos y aclarará lo ocurrido durante esa jornada.

También puedes leer en Radio Corazón: Fran Maira reapareció tras los rumores y sorprendió al mostrar sus heridas por primera vez: «No puedo decir nada…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google