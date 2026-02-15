«Se cree sus propias mentiras…»: Luis Mateucci arremetió con todo contra Daniela Aránguiz tras ser tratado de mantenido

En el capítulo de este sábado de Only Friends, el invitado fue Luis Mateucci, quien en medio de una dinámica del programa aprovechó de responder sin filtro a su expareja, Daniela Aránguiz.

Todo ocurrió cuando, durante una ronda de preguntas, le consultaron: «¿Prefieres mantener o que te mantengan?».

Luis Mateucci arremetió con todo contra Daniela Aránguiz tras ser tratado de mantenido

El argentino respondió que prefería estar con una mujer resuelta, no con alguien que recién esté comenzando su vida laboral. En ese contexto, el conductor José Antonio Neme bromeó con que entonces quería que lo mantuvieran, recordando las antiguas declaraciones de Aránguiz, quien lo trató de “cafiche” y “mantenido”.

Mateucci aseguró que, si bien lo toma con humor, «Ya en un momento pasa a ser un poco insoportable para mí y por momentos quiero cambiar esa forma», comentó.

En esa misma línea, Neme le preguntó directamente si alguna vez fue mantenido: «Yo encima ni viví con ella. Y si hubiese sido por ella, ella hubiera querido que yo me vaya a su casa, que vaya a Brasil a su departamento, que vaya a Miami a su casa y yo no hice nada de eso».

Además, agregó: «Es la primera vez y única que sale esa palabra. Yo siempre me quedé en mi departamento, tuve mi vida y también la relación con ella duró poco», afirmó sobre su vínculo con Daniela Aránguiz.

Cuestionó a su ex

Luis Mateucci también aprovechó de desmentir dichos anteriores de Daniela Aránguiz. «Ella dijo que no me conocía (hace cinco años). Me conoce desde que vivía en Dubái, que me habló por primera vez. Ella me conoce cuando estaba en México él (Jorge Valdivia) jugando fútbol en pandemia, ¿y cuánto hace de la pandemia?».

En esa línea, el chico reality añadió: «Hace seis años mínimo que la conozco a ella de Instagram. Estuve en un aeropuerto en México hablando seis horas por teléfono con ella, de eso han pasado seis años».

Por otro lado, Luis Mateucci se refirió al supuesto embarazo de Aránguiz: «El tema de la ecografía, ella lo mandó, no me lo mandó a mí (…) Ella inventó la ecografía, ella se lo mandó a Daniela Collet, eso no lo inventé yo», afirmó.

«Tiene un poder de automentirse que es increíble. Ella misma se cree sus propias mentiras«, disparó.

Finalmente, insistió en que la conocía desde hace años y cerró con una frase que no pasó inadvertida: «Hablamos por teléfono seis horas, me comentaba, no pasó nada. No le fue infiel al Mago Valdivia, por lo menos conmigo. Con los otros, tengo mis serias dudas, pero conmigo no».

