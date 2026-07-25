El «Chino» reveló la razón de su viaje al Cajón del Maipo y dejó a todos en shock: «Vamos a llegar al paraíso porque no va a haber nadie…»

El rescate de «El Chino«, Martina y Magdalena en el Cajón del Maipo se transformó en uno de los temas más comentados de la semana. Mientras el operativo mantenía en alerta al país, en redes sociales comenzaron a circular una serie de rumores y memes sobre el particular encuentro.

Después de varios días de especulaciones, el propio Chino y su pareja, Génesis, decidieron hablar por primera vez en Hay que decirlo, donde respondieron a las versiones que apuntaban a un supuesto romance con las dos educadoras.

El «Chino» reveló la verdadera razón de su viaje al Cajón del Maipo

Durante la entrevista, Nacho Gutiérrez le planteó una de las principales dudas que surgieron tras el caso: “Cuesta entender que, con Martina y Magdalena, fueron al Cajón del Maipo y no querían tener una relación amorosa”.

La consulta surgió luego de que se conociera que las parejas de las dos mujeres, al igual que Génesis, se enteraron de la desaparición por la prensa.

Frente a eso, «El Chino» fue categórico: “No, somos amigos. Ni un día pasó nada, porque somos amigos, todos nos respetamos. Conversábamos, dialogábamos… pero nunca fue que yo iba a tener un romance con ellas”.

“La gente está hablando muchas calumnias. Son cosas que no son verdad. Porque yo tengo mi pareja, ellas tienen su pareja, no tenía necesidad de andar buscando polola, de andar buscando amiga”, agregó.

En otro momento de la conversación, el Chino explicó qué pasó en su viaje: “Cuando llegamos a las termas no había nadie. Me puse nervioso y les dije: ‘Ya chiquillas, vamos a tener que hacerla terrible cortita’”, relató.

“Les dije: ‘Vamos a llegar allá, se sacan las fotos y nos vamos al tiro’”, recordó.

La explicación dejó incrédulo a Nacho Gutiérrez, quien le preguntó: “¿Cómo? ¿Iban solo a sacarse unas fotos? ¿Se pegaron todo el pique para sacarse una foto?”.

“Sí. Porque por el clima ellas no llevaban la ropa adecuada”, respondió el Chino.

Finalmente, explicó en detalle la razón de su viaje: “Yo les decía: ‘Chiquillas, vamos a llegar al paraíso porque no va a haber nadie y a esta hora empieza a salir puro vapor (en las termas), algo inolvidable chiquillas’”, concluyó.

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