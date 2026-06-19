Hubo disparos e iba con su hijo: Conmoción tras impactante asalto a vendedor de láminas del álbum del Mundial

Un insólito asalto remeció a las redes sociales durante este jueves. Un vendedor de láminas del álbum del Mundial 2026 fue abordado a balazos, tras concretar una supuesta venta en Estación Central.

Tras coordinar en redes sociales, la víctima llegó hasta calle Las Acacias con varias cajas de láminas, para reunirse con dos personas que aparentaban estar interesadas en comprarle. Sin embargo, todo se trataba de una emboscada para realizar el robo.

El afectado acudió al lugar acompañado por familiares, quienes permanecían en el vehículo mientras se desarrollaba la transacción.

Conmoción tras impactante asalto a vendedor de láminas del álbum del Mundial

El teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Central de Carabineros, confirmó que el objetivo de los delincuentes era apropiarse de las cajas de láminas del Mundial.

«Durante la interacción que mantiene el vendedor con el comprador, se habría iniciado un forcejeo, donde se habrían percutado cuatro disparos por parte de los supuestos compradores hacia la vía pública con el fin de intimidar a la persona afectada», explicó el uniformado.

En una arriesgada maniobra, el hombre se resistió al asalto. Incluso, abrió el maletero del vehículo desde donde estaban las cajas con láminas, para recuperar su mercancía.

«Los delincuentes no logran el cometido (de robar las láminas), debido a que la víctima se resiste a lo que es el robo en sí, logrando recuperar las cajas con las láminas«, explicó Andrade.

Sin embargo, también confirmaron que los sujetos lograron llevarse su billetera, la que contenía cerca de 50 mil pesos en efectivo.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales. Primero, por lo insólito del asalto, y segundo, por la arriesgada acción de la víctima.

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