«Se murió la mitad de mi familia. Éramos cuatro hermanos y mis papás. Y se murió mi papá, mi mamá, mi hermano (…) me las tuve que rebuscar sola»

Una impactante historia conmovió a los participantes de «Vecinos Al Límite«, el reality de Canal 13. Laura Prieto, reveló uno de los episodios más complejos de su vida, que según comentó, gatilló su salida de Uruguay.

La chica reality comentó que en su adolescencia, sufrió una terrible pérdida familiar, que cambió por completo su vida.

Reveló por qué llegó a Chile

Laura Prieto aseguró que todo se remonta a cuando tenía 15 años. En aquel momento, su hermano de 23 años falleció inesperadamente. Esto, tras quedarse dormido con una estufa a gas encendida en su departamento.

Al respecto, señaló: «Yo creo que una de las cosas por las cuales me vine a Chile es porque yo nunca lo superé. Porque mi hermano era mi mejor amigo».

«Era muy talentoso, andaba con él para todos lados. Era su muñequita, me vestía. Quería que fuera modelo, entonces me llevaba a casting, a cosas», agregó.

En esa misma línea, Laura Prieto aseguró: «Y cuando se murió fue un golpe fuerte. Y creo que una de las razones por las cuales salí de Uruguay fue porque no soportaba. Como que todos los lugares me recordaban a mi hermano«.

«De repente iba caminando por la calle y se me olvidaba así y decía: ‘Ay, voy a llamar a mi hermano para hacer esto’. Fue muy brusco», epxlicó la uruguaya.

La desgarradora confesión de Laura Prieto

Lamentablemente, su historia familiar continuó en tragedia. ya que, según reveló, un año después: «Se murió la mitad de mi familia. Éramos cuatro hermanos y mis papás. Y se murió mi papá, mi mamá, mi hermano. Me quedan solo mis dos hermanos y yo».

«Tengo una buena relación, pero un poco lejana. No somos tan cercanos. Después que se murió mi mamá, se enfrió todo», afirmó sobre sus hermanos.

Sobre eso, Laura Prieto reveló de ellos: «Como que siento que pasé muchas cosas y como que mis hermanos no se la jugaron tanto por mí. Pudieron salvarme de situaciones difíciles y no lo hicieron. Como que me soltaron«.

«Toda mi vida me las tuve que rebuscar sola«, sentenció la uruguaya.

En esa misma línea, profundizó: «Yo soy muy sola. Le decía a la Vane que yo no tengo una contención real. La única contención que tengo soy yo. Y si yo no salgo a la calle a trabajar, no como. Y nadie me va a salvar«.

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