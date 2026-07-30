Impacto en Hollywood: famoso actor queda en la mira tras graves acusaciones de carácter sexual realizadas por cuatro mujeres

Un nuevo documental de la BBC puso a Jared Leto en el centro de la controversia. La producción reúne una serie de denuncias de mujeres que acusan al actor y músico de haber protagonizado presuntas conductas sexuales delictivas en distintos episodios ocurridos entre 2002 y 2016.

Según expone la cadena británica, cuatro mujeres entregaron sus testimonios para relatar situaciones que habrían ocurrido cuando Leto tenía entre 30 y 40 años.

Jared Leto queda en el centro de la polémica tras documental que expone fuertes denuncias de mujeres

Entre las acusaciones aparecen presuntas agresiones sexuales, una supuesta violación de una menor de edad y el uso de lenguaje sexualmente explícito e inapropiado hacia adolescentes.

Uno de los relatos más delicados corresponde al de una mujer que aseguró a la BBC haber sido agredida por el actor en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

La investigación periodística también sostiene que revisó fotografías y conversaciones que respaldarían parte de las denuncias. Además, recogió declaraciones de familiares y cercanos de las denunciantes, quienes habrían corroborado distintos aspectos de sus versiones.

Antes del estreno del documental, la BBC afirmó que intentó contactar a Jared Leto para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, de acuerdo con la cadena, el actor no respondió a las consultas ni a las acusaciones presentadas en la investigación.

Hasta ahora, Jared Leto no ha emitido una declaración pública sobre el contenido del documental ni sobre las denuncias difundidas por la BBC.

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