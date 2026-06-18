«Su partida deja un vacío irremplazable»: Confirman muerte de Álex Bueno, leyenda de la bachata, a sus 62 años

Una impactante noticia acaba de remecer al mundo de la música durante esta mañana. se trata de la muerte de uno de los íconos de la bachata, además de pionero en el género, Álex Bueno.

A través de sus redes sociales, el equipo del dominicano lo confirmó. Cabe recordar que el autor de «Que Vuelva» atravesaba un delicado estado de salud, y permanecía hospitalizado en Nueva York.

Informan muerte de Álex Bueno, leyenda de la bachata, a sus 62 años

Álex Bueno falleció este jueves 18 de junio, a sus 62 años de edad. El dominicano enfrentaba hace algún tiempo un complejo estado de salud, tras ser diagnosticado con cáncer cerebral durante el 2025.

Tras una operación en septiembre de 2025, le descubrieron células cancerígenas en su cerebro. A raíz de aquel diagnóstico, lamentablemente, su estado de salud se deterioró progresivamente.

Desde su equipo de trabajo escribieron: «Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical».

«Agradecemos las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor», redactaron.

Por último, en el comunicado, solicitaron respeto para la familia de Álex Bueno: «Ante este difícil momento, solicitamos respetuosamente comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad».

Noticia en desarrollo…

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